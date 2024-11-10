Лавров заявил о планах Запада настроить мировое большинство против РФ

Запад намерен настроить мировое большинство против РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на закрытии первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка. Об этом сообщает ТАСС.

«Методы устрашения, методы диктата продолжают применяться Западом в том числе и для того, чтобы попробовать мировое большинство настроить против Российской Федерации», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Запад стремится колониальными методами остановить или затормозить процесс формирования многополярного мира, чтобы не потерять свои позиции на мировой арене.

10 ноября эти оценки были закреплены в итоговой декларации министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

В начале ноября Сергей Лавров заявил, что неоколониальные замашки Запада вредны, в том числе и для самого Запада. По мнению министра, высокомерие западных стран разрушает их репутацию.

Ранее Лавров заявил, что Запад сам разрушает глобализацию.