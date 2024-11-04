Лавров назвал неоколониальные замашки вредными для самого Запада

Научность международного симпозиума «Создавая будущее» гарантирована репутацией собравшихся на мероприятии экспертов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В обращении к участникам форума Лавров предложил участникам порассуждать о том, когда одумается Запад.

«Ваш симпозиум назван научно-фантастическим. Я не сомневаюсь, что его научность гарантирована репутацией собравшихся здесь экспертов. И желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается, и когда у него проснется совесть», — приводятся его слова в Telegram-канале национального центра «Россия» .

Дипломат считает, что такой сюжет мог бы быть интересным. Также Лавров предложил участникам симпозиума порассуждать о том, когда на Западе поймут, что неоколониальные замашки вредны, в том числе и для самого Запада.

«Высокомерие разрушает его репутацию», — сказал министр.

Напомним, 4 ноября в Москве начался международный симпозиум «Создавая будущее». В мероприятии примут участие ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 101 страны.

Ранее в ходе симпозиума Лавров отметил, что Россия не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов.

По его словам, Россия сделала нужные выводы из того, как страны Запада «в одночасье» отказались от всех договоренностей с ней, от своих общений и обязательств.