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В США запустят четырехлетний круиз для желающих «сбежать» от Трампа

В США запустят четырехлетний круиз для недовольных победой Трампа на выборах

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Kevin Lamarque/Reuters

Компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

«Если <...> результаты выборов заставили вас задуматься, не покинуть ли США, мы готовы предложить вам свой вариант временного переезда», — заявили организаторы круиза.

Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трампу предрекли роль «хромой утки» уже через два года.

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