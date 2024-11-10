Песков оценил влияние выборов в США на будущий мир

Выборы в США вряд ли могут оказать влияние на облик будущего мира. Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президентские выборы в США вряд ли могут оказать влияние на будущий мир», — отметил он.

По словам Пескова, международно-политические тенденции окажут влияние на формирование мира в будущем.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. По предварительным данным, Трамп набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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