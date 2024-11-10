В Совфеде рассказали, как Европа «перестраивается» под Трампа

В Европе началось «перестраивание» позиций по ряду политических вопросов после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Европе началось, как и следовало ожидать, «перестраивание под Трампа», — подчеркнул он.

Пушков привел в пример лидера немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который заявил, что намерен выстраивать диалог с Трампом «на равных».

Сенатор назвал такую позицию немецкого политика лицемерной, поскольку сам Мерц является политиком либерального толка, который «все время требовал» предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus и дать ей разрешение применять их против России.

Кроме того, вместе со всей этой публикой он мечтал о победе Харрис, однако теперь «быстренько рассчитывает перебежать поближе к Трампу».

До этого Мерц говорил, что канцлер Германии Олаф Шольц является «хромой уткой» на международной арене на фоне политического кризиса в стране.

Лидер ХДС подчеркнул, что в случае избрания канцлером планирует в отношениях с Соединенных Штатах более активно защищать интересы государства и выстраивать с Трампом диалог на равных.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее готовятся к приходу Трампа.