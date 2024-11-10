Песков объяснил, почему Путин ставил на победу Харрис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ставил на победу демократки Камалы Харрис во время выборов президента. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению главы государства, позиции Харрис и предыдущего президента Джо Байдена были предсказуемы, а одержавший победу на выборах экс-президент США Дональд Трамп в этом плане «менее предсказуем».

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими выступлениями смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятия остались практически незамеченными.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Нэнси Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США.