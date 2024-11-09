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Пелоси назвала виновного в поражении демократов на выборах в США

Экс-спикер Пелоси обвинила Байдена в поражении Демпартии США на выборах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возложила на президента Джо Байдена вину за проигрыш Демократической партии США и ее кандидата Камалы Харрис на выборах главы государства. В беседе с The New York Times она заявила, что, если бы Байден отказался баллотироваться на второй срок, все могло быть по-другому.

«Если бы президент ушел раньше, в гонке могли бы быть и другие кандидаты. Ожидалось, что если президент откажется баллотироваться, то пройдут открытые праймериз», — указала Пелоси.

По ее словам, в таком случае и Камала Харрис могла бы «преуспеть», но этого не произошло. Решение Байдена усложнило для партии оценку других «жизнеспособных кандидатов», посетовала Пелоси.

До этого Нэнси Пелоси отреагировала на победу Дональда Трампа на президентских выборах, не поздравив республиканца, но призвав молиться за успехи страны при его администрации. Она выразила надежду на мирную передачу власти в стране, отметив, что это является краеугольным камнем демократии в США.

Ранее Байдена сделали крайним в поражении Харрис.

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Выборы в США - 2024
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