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В Кремле заявили о позитивных сигналах из США после избрания Трампа

Песков: заявления о мире, а не о конфронтации, выгодно отличают Трампа

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Ron Sachs/Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления о мире, а не о конфронтации, выгодно отличают избранного президента США Дональда Трампа от действующей администрации в Вашингтоне. Своим мнением он поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«По крайней мере, он [Трамп] говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше — трудно сказать», — сказал Песков, отметив, что сигналы в позиции Трампа наблюдаются позитивные.

По мнению пресс-секретаря, рассуждения о том, дадут ли избранному президенту США работать и выстраивать отношения с Россией, лучше оставить американистам и политологам. Песков подчеркнул, что Москва продолжит следовать плану по достижению поставленных ею целей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в НАТО заявили о соглашении Трампа с Россией, которое подорвет интересы США.

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Выборы в США - 2024
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