Американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России

Профессор международных отношений, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм спрогнозировал, что политика избранного президента США Дональда Трампа будет характеризоваться сдержанностью и противодействием влиянию главных конкурентов Соединенных Штатов — России, Китая и Ирана. Своим мнением он поделился в колонке для издания The Hill.

По словам политолога, взаимодействие Трампа с Россией зачастую характеризуется через призму противоречий. Однако, как отмечает Лэтэм, сдержанная позиция в данном случае не означает поддержку действий России, а лишь демонстрирует способность США противостоять влиянию РФ в Европе, оказывая стратегическую помощь своим союзникам без прямого столкновения.

По мнению профессора, США необязательно активно участвовать в каждом споре в Восточной Европе — им достаточно оказывать продуманную поддержку союзникам по НАТО и принимать целенаправленные меры для сдерживания.

Накануне издание The Hill писало, что во время нового президентского срока Трамп применит свой фирменный прием, сочетающий угрозы с дружеским отношением, чтобы разорвать связи между КНР, Россией, Ираном и КНДР. Старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор считает, что отношения между этими государствами глубже и прочнее, чем полагают многие.

По мнению иранского политолога и специалиста по вопросам безопасности, профессора Рухоллы Модаббера, возможная нормализация отношений между Россией и США при правлении Трампа может стать основой для снижения градуса напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее в США раскрыли мнение Трампа о победе России в конфликте с Украиной.