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Глава МИД Венгрии заявил о провале подхода ЕС к конфликту на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: при Трампе подход ЕС к конфликту на Украине изменится

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AP

Членам ЕС придется изменить подход к украинскому конфликту после победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявил в интервью HirTV министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам дипломата, Европа стоит на пороге больших перемен.

«Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия [в отношении Украины], которая явно провалилась, не может быть продолжена», — сказал министр.

Он считает, что европейская стратегия в отношении конфликта нежизнеспособна, так как американский политик намерен изменить подход США к происходящему, а ЕС не сможет в одиночку поддерживать ВСУ — у него нет военных и финансовых возможностей взять на себя прежние поставки американского оружия Киеву.

«Нам нужна новая стратегия ради самой Европы, чтобы проблемы, которые нас беспокоят, не висели у нас над головой», — заявил Сийярто.

Он добавил, что западная половина Европы и правительство США были в сговоре, настаивая на необходимости поставок оружия Украине, замалчивали число жертв конфликта и скрывали ущерб для экономики ЕС от антироссийских санкций.

Ранее глава евродипломатии заявил, что ЕС по-прежнему поддерживает «формулу Зеленского».

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