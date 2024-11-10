США продолжат оказывать помощь Киеву и реструктурировать долги, пока в стране у власти находятся «американские марионетки», когда они уйдут, новое правительство Украины столкнется с банкротством государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Пока в Киеве правят американские марионетки, помощь будет оказываться, долги будут реструктуризироваться, если это будет необходимо… Но если в Киеве к власти придет независимое проукраинское правительство, то американцы прекратят заниматься оказанием помощи», — подчеркнул он.

По словам Азарова, Вашингтон в случае прихода новой, независимой, власти на Украине тут же потребуют выплат, отказавшись от реструктуризации долга Киева.

«И вот тогда последует банкротство со всеми вытекающими последствиями», — добавил бывший премьер.

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.

Ранее сын Трампа посмеялся над Зеленским.