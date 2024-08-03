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Экс-советник Кучмы предрек Украине гражданскую войну и банкротство

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине осенью грозят банкротство и гражданская война

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Водник/Wikimedia

Украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны. Об этом заявил бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Комментируя решение Международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) понизить долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочного дефолта», он заявил, что Украина не в состоянии обслуживать собственный государственный долг. По мнению Соскина, по мере увеличения госдолга будет обвал гривны.

Он подчеркнул, что украинскому бюджету не хватает 500 млрд гривен ($12,1 млрд). Соскин считает, что Владимир Зеленский не сможет остановить крах украинской экономики. Это приведет к гражданской войне. По его прогнозам, горячая фаза гражданской войны начнется к октябрю.

До этого Соскин также говорил, что дефицит зерна на Украине приведет к тому, что в стране в феврале начнется голод.

До этого Украине предрекли ускорение роста цен на мясо и молочные продукты. По словам президента украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича, с осени в стране начнут резко дорожать молочные продукты и мясо. Эти и другие продукты питания могут вырасти в цене на 7-30%, полагает специалист. Причина ожидаемой инфляции заключается в массовых перебоях с электричеством. Уже сейчас многие украинские заводы работают от генераторов, из-за чего их убытки растут, и это вскоре отразится на стоимости продовольственных товаров.

Ранее в минфине Украины заявили о повышении налогов в стране.

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