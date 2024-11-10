В МИД России заявили о намерении содействовать Африке в борьбе с терроризмом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет содействовать Африке в борьбе с терроризмом и в других сферах. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка дипломат зачитал приветствие российского лидера Владимира Путина. В тексте обращения подчеркивается, что Россия и впредь намерена оказывать всеобъемлющее содействие африканским друзьям в самых различных сферах. В частности, это касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействия эпидемическим заболеваниям, решения продовольственной проблемы, а также преодоления последствий стихийных бедствий. Кроме того, Россия намерена способствовать устойчивому развитию региона.

В ходе конференции Лавров также заявил, что объем товарооборота между РФ и странами Африки достиг исторического максимума, и стороны намерены его наращивать, вопреки противодействию западных стран.

До этого замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявлял, что Россия имеет значительное влияние в Африке и может сыграть ключевую роль в завершении войны в стране. Дипломат обратил внимание, что РФ могла бы объяснить некоторым африканским государствам о нерушимости границ, важности поддержания суверенности и стабильности.

Ранее советник президента РФ рассказал, когда будет создана система расчетов с Африкой.