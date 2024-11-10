Ирландский журналист оценил слова премьера Словакии о шоке Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что Европа стала понимать, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что видел шок президента Украины Владимира Зеленского в Будапеште после новости о победе Дональда Трампа на выборах главы государства в США.

»Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», — отметил Боуз.

Накануне премьер-министр Словакии заявил, что президент Украины был шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США и тем, «что может закончиться война». По его словам, Зеленский был шокирован тем, что выиграл Трамп и из-за этого может произойти остановка помощи Украине со стороны США. Фицо отметил, что не исключает значительное снижение Трампом поддержки Украины со стороны США для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Кроме того, премьер рассказал, что Евросоюз впервые получил «определенную информацию» относительно военной ситуации на Украине. Очевидно, что дела у Киева идут «не очень хорошо», отметил он

Ранее Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.