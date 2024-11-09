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Премьер Словакии заявил, что ЕС впервые получил определенные данные о ситуации на Украине

Премьер Словакии: ЕС получил данные о ситуации на Украине, дела не очень хороши

Евросоюз впервые получил «определенную информацию» относительно военной ситуации на Украине. Очевидно, что дела у Киева идут «не очень хорошо», заявил премьер Словакии Роберт Фицо, передает «Страна.ua».

Какая именно информация была озвучена на заседании глав стран ЕС в Будапеште 7 ноября, премьер не уточнил. При этом он сообщил, что задал «фундаментальный вопрос» на мероприятии.

По его словам, у ЕС есть стратегия, что Украина должна одержать победу в конфликте, точно так же у ЕС есть стратегия, согласно которой объединение должно поддержать Украину в военном и финансовом отношении, чтобы она была достаточно сильной для переговоров.

«Но вчера я очень ясно сказал, но ни одна из них не работает», — подчеркнул Фицо.

Если на сегодняшний день есть кто-то, кто действительно заинтересован в прекращении украинского конфликта, в том числе новый Дональд Трамп, Китай и Бразилия, то члены ЕС должны сказать, что присоединяются к этим планам.

При этом словацкий премьер выразил мнение, что в данный момент преобладает идея «продолжения войны любой ценой».

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что главы стран ЕС задумались о предоставлении помощи Украине без участия США.

Ранее Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.

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