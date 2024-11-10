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Захарова рассказала о действиях Байдена против России после победы Трампа

Захарова: у администрации Байдена есть еще пара месяцев, чтобы нагадить России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У уходящей администрации президента США Джо Байдена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах есть еще два месяца, чтобы «нагадить» России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У уходящей администрации ещё в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — подчеркнула она.

При этом официальный представитель МИД России обратила внимание, что многие из начинаний администрации Байдена относительно Москвы провалились: к примеру, потерпела крах концепция создания «анти-России» на Украине.

До этого Байден не стал сообщать, о чем собирается беседовать с избранным главой государства Дональдом Трампом на встрече в Белом доме.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Она состоится в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства.

Ранее Байден признался, что ему хочется наказать сторонников Трампа.

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