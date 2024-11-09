В ОП предположили действия Трампа для сохранения влияния на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил в разговоре с РИА Новости, что Дональд Трамп на посту президента США будет пытаться «вырвать» кусок земель Украины.

По мнению Рогова, американский политик осознает неизбежность победы России в украинском конфликте, в связи с чем его окружение будет разрабатывать различные сценарии и варианты сохранения влияния США на определенной части Украины. Председатель комиссии ОП считает, что Трамп будет добиваться этого путем обещаний и заверений.

9 ноября газета The Telegraph писала, что новоизбранный президент США в рамках своего плана по урегулированию конфликта на Украине может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200-километровую буферную зону между украинскими и российскими войсками на территории страны.

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор до этого высказывал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский во время контактов с победившим на выборах в США Дональдом Трампом хочет склонить его к необдуманным поступкам.

Ранее стало известно о напряженности внутри НАТО из-за возвращения Трампа.