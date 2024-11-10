В МИД РФ высказались об оценке Трампом Соединенных Штатов

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно отдать должное за реалистичную оценку своей страны как больного общества. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Американское общество больное, он так и сказал. Если до выборов слоган был «let's make America great again», то сейчас «let's make America healthy again», что означает, давайте сделаем так, чтобы Америка снова была здоровой», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в истории взаимоотношений России и США есть моменты, когда страны сотрудничали. По словам представителя ведомства, к ним надо стремиться. Однако сейчас США поощряют русофобию, становящуюся «сектором общей американской философии», считает дипломат.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На данный момент Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Захарова рассказала, как Харрис попрощалась со своими сторонниками.