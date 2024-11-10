Туск анонсировал подготовку плана прекращения огня на Украине

В ближайшее время можно ожидать предложения о прекращении огня в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, видеозапись которой размещена в YouTube.

«Можно ожидать очень скоро, когда (Дональд Трамп, избранный президент США. — «Газета.Ru») вступит в должность, предложения о потенциальной приостановке огня», — отметил он.

По его словам, сейчас план Вашингтона по мирному урегулированию конфликта находится в процессе подготовки. Документ, продолжил Туск, будет включать в себя границы прекращения огня и гарантии для Киева.

Американское решение позволит Вашингтону снять с себя часть обязательств перед странами Европы, добавил премьер-министр Польши.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Туск заявил о наличии у Трампа «определенного рода непредсказуемости».