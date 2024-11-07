Туск заявил о наличии у Трампа «определенного рода непредсказуемости»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в данный момент никто не может сказать, как избранный президент США Дональд Трамп будет действовать в отношении Украины. Об этом пишет агентство УНИАН.

Глава правительства выразил уверенность, что международное сообщество может ожидать от Трампа «динамического президентства». По его мнению, политика следующего американского лидера будет значительно отличаться от курса действующего главы государства Джо Байдена.

«Что это означает для нас в ключевом деле безопасности, то есть в вопросе: Украина, РФ, война? Означает ли это изменение фронта в Вашингтоне? Я не знаю, сегодня в мире нет никого, кто бы точно ответил на этот вопрос», — добавил Туск.

В то же время премьер-министр обратил внимание, что во время первого срока Трампа на посту президента США между ними сложились хорошие взаимоотношения. Тем не менее избранного американского лидера отличает «определенного рода непредсказуемость». Из-за этого его действия могут застать врасплох как оппонентов, так и союзников, резюмировал глава польского правительства.

Ранее в Польше предложили шантажировать Украину.