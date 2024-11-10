Исполнение требований президента Украины Владимира Зеленского по передаче Киеву замороженных суверенных активов России — $300 млрд — повлечет серьезные ответные меры со стороны Москвы. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!» — предупредил политик.

Он подчеркнул, что Парижу необходимо прекратить финансирование Киева и отказаться от участия в конфликте на Украине.

«Давайте остановим Зеленского!» — призвал Филиппо.

7 ноября Зеленский в своем Telegram-канале назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами». Он отметил, что хочет поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что Евросоюз не передаст Украине $300 млрд замороженных российских активов. По ее словам, в Брюсселе знают, что ответ Москвы будет болезненным для ЕС. Кроме того, она посоветовала передать Украине собственность Зеленского и его команды вместо того, чтобы незаконно конфисковывать активы РФ.

Ранее МИД РФ пообещал ответить на попытку ЕС «прикарманить» доходы от российских активов.