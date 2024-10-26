МИД РФ пообещал ответить на попытку ЕС прикарманить доходы от российских активов

Ответ на попытку Евросоюза присвоить доходы от активов России не заставит себя ждать, заверила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, механизм предполагает, что до конца 2025 года ЕС предоставит Украине кредит на сумму до €35 млрд. Покрывать его страны Запада намерены за счет прибыли, получаемой от «замороженных» российских госрезервов и «дополнительных вкладов» стран-членов Евросоюза и других государств. Дипломат назвала выделение Киеву кредита за счет активов РФ «очередной мошеннической схемой» Брюсселя.

«Решительный ответ российской стороны на очередную попытку Евросоюза прикарманить доходы от «замороженных» активов Российской Федерации не заставит себя ждать», — заявила Захарова.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что ЕС подготовит Украину к «миру на выгодных условиях».