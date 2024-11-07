Зеленский назвал российские активы «украинскими деньгами»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами».

«Честно говоря, это украинские деньги», — написал он.

Он отметил, что хочет поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов.

В конце октября стало известно, что международный депозитарий Euroclear получил порядка €5,2 млрд доходов от российских активов за 9 месяцев с января по сентябрь. По данным отчетности Euroclear, депозитарий получил процентный доход общей суммой €5,2 млрд от инвестирования российских активов, которые были заблокированы. Большая часть суммы (€3,9 млрд) была получена по резервам Центробанка РФ.

Как сообщало издание Politico, Еврокомиссия в дальнейшем может разрешить финансовой группе Euroclear использовать часть замороженных активов России для защиты кредита Украине.

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала оживленную дискуссию среди трейдеров западных банков о возможности снятия санкций против России.