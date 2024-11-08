Захарова предложила ЕС план по финансовой помощи Украине

Европейскому союзу (ЕС) стоило бы передать Украине собственность президента страны Владимира Зеленского и его команды вместо того, чтобы незаконно конфисковывать активы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, в настоящее время украинский лидер пытается добиться от Брюсселя выделения $300 млрд за счет заблокированных российских активов.

«В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», — подчеркнула она.

В то же время Захарова обратила внимание, что европейские чиновники хорошо знают, где спрятаны «наворованные активы» украинских олигархов и политиков. На этом фоне она предложила странам — членам ЕС изъять имущество Зеленского и приближенных к нему людей, в реальности обладающих очень большими ресурсами.

«А если поскрести по сусекам <...> остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну <...>, то экономику Украины можно будет реанимировать», — добавила представитель министерства.

В частности, она призвала Брюссель обратить внимание на собственность бывшего украинского президента Петра Порошенко и действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее Зеленский назвал замороженные российские активы «украинскими деньгами».