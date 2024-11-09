СМИ узнали, как Трамп намерен разделить Россию и Китай

Во время нового президентского срока победивший на выборах в США Дональд Трамп применит свой фирменный прием, сочетающий угрозы с дружеским отношением, чтобы разорвать связи между КНР, Россией, Ираном и КНДР, пишет The Hill со ссылкой на экспертов по внешней политике.

По их мнению, конфликт на Украине способствовал укреплению отношений между Пекином, Москвой, Тегераном и Пхеньяном: в обмен на финансирование и военную помощь РФ наладила с партнерами выгодное для них экономическое, военное и политическое сотрудничество. Несмотря на наличие противоречий между Китаем, РФ, Ираном и КНДР, страны могут объединить желание противостоять господству США на мировой арене.

Старший научный сотрудник Центра за новую американскую безопасность Андреа Кендалл-Тейлор считает, что отношения между этими государствами глубже и прочнее, чем полагают многие. И хотя Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян были бы готовы к уступкам со стороны Вашингтона, это бы кардинально не изменило характер их сотрудничества друг с другом.

«Трамп подходит к каждому из них на двусторонней основе и без сильной поддержки наших союзников. Поскольку они во многом действуют как коллектив — а мы более изолированы и одиноки без наших союзников — тогда баланс сил действительно смещается в их сторону», — отметила эксперт.

Согласно статье, сторонники поддержки Украины в конфликте с Россией утверждают, что фирменный прием Трампа — это лучший способ противостоять углублению связей между Китаем, РФ, Ираном и КНДР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон призвал Трампа добиться уступок от Кремля.