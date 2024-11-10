Президент Азербайджана оценил готовность мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сейчас Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Азербайджана отметил, что значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и после СОР (климатической конференции ООН. — «Газета.Ru») переговоры продолжатся, — говорится в сообщении.

7 ноября заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван и Баку еще не согласовали весь текст мирного соглашения. По его словам, также нет информации о возможной встрече лидеров стран или глав внешнеполитических ведомств двух стран.

24 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить к подписанию мирный договор между двумя странами по итогам встречи в Казани на саммите БРИКС.

Ранее Генштаб Армении заверил в отсутствии опасности эскалации с Азербайджаном.