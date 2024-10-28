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Генштаб Армении заверил в отсутствии опасности эскалации с Азербайджаном

Глава Генштаба Армении Асрян: опасности эскалации с Баку на данный момент нет

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Shutterstock/esfera

Начальник Генштаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян сообщил о том, что опасность военной эскалации между Ереваном и Баку отсутствует. Его слова передает ТАСС.

Об этом Асрян рассказал на брифинге, прошедшем в парламенте Армении.

«Опасности военной эскалации на данный момент нет, ситуация на границах оценивается как относительно стабильная», — отметил он.

«Возможность военной агрессии Азербайджана после проведения COP29 (Конференция ООН по изменению климата 2024 года. — Прим. «Газеты.Ru») в ноябре в Баку» он комментировать отказался и пояснил, что дает военные оценки, а политическими занимается министерство иностранных дел.

Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Во время мероприятия они сидели рядом и переговаривались. Президент России Владимир Путин отметил, что эти контакты «идут в плюс» мероприятиям БРИКС.

Ранее стало известно, что премьер-министры Армении и Азербайджана поручили МИД подготовить к подписанию мирный договор.

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