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В МИД Армении оценили готовность мирного соглашения с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван и Баку еще не согласовали весь текст мирного соглашения

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Shutterstock/esfera

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван и Баку еще не согласовали весь текст мирного соглашения. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент окончательного соглашения с Баку по всем пунктам нет», — сказал он.

По его словам, также на текущий день нет информации о возможной встрече лидеров стран или министров иностранных дел двух стран.

«Но мы заинтересованы в интенсивности таких встреч», — подчеркнул он.

28 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, первый заместитель министра обороны Эдвард Асрян сообщил о том, что опасность военной эскалации между Ереваном и Баку отсутствует. По его словам, ситуация на границах оценивается как относительно стабильная.

Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Казани. Во время мероприятия они сидели рядом и переговаривались.

Ранее посол РФ назвал БРИКС ключом к нормализации отношений Армении и Азербайджана.

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