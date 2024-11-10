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Глава МИД Конго назвал важное отличие между Россией и странами Запада

Глава МИД Гакоссо: Россия никогда не была рабовладельческой страной, а, наоборот

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, которая никогда не была рабовладельческой страной, в отличие от стран Запада. Об этом заявил РИА Новости конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором», — сказал он.

Гакоссо напомнил, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам. Министр отметил, что Россия и Конго проявляют взаимоуважение друг к другу.

В начале октября сообщалось, что Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо».

До этого стало известно, что за два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девять раз.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.

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