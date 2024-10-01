Стало известно, где Россия построит следующий нефтепровод

Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство африканской страны в Москве.

«Подписание состоялось успешно», — подтвердили в дипломатическом ведомстве.

Церемония подписания документа прошла по итогам седьмого заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

До этого сообщалось , что за два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз упал в девять раз. Несмотря на значительное сокращение, Россия смогла перенаправить весь выпавший объем другим покупателям. Главными импортерами стали Китай и Индия, которые за шесть месяцев текущего года увеличили закупки вдвое — на 52,4 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, Москва сумела компенсировать потерю европейского рынка сбыта за счет наращивания поставок в азиатские страны. Этому способствовали предоставляемые Россией ценовые скидки на свою нефть, что сделало ее более привлекательной для стран Азии в условиях высоких мировых цен на энергоресурсы.

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