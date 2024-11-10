Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-главком НАТО рассказал, что Трамп может потребовать от Киева

Экс-главком НАТО Ставридис: Трамп может принудить Киев отказаться от территорий

close
Brendan McDermid/Reuters

Следующий американский президент Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав РФ, допустил в интервью CNN экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

По его мнению, политик вынудит Москву и Киев сесть за стол переговоров.

«В конечном счете [за Россией] останутся территории, которые сейчас находятся под [ее] контролем», — сказал Ставридис.

Он добавил, что территориальные уступки откроют Украине дорогу в НАТО. Этот вариант он считает не худшим исходом, и «именно так, вероятно, это (украинский кризис. — «Газета.Ru») закончится». Ставридис полагает, что Трамп будет давить и на страны ЕС, чтобы они увеличили оборонные расходы.

9 ноября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий. По его словам, если Владимир Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если Крым вернется Киеву, то он покажет, что не готов говорить серьезно. Позднее неназванный представитель переходной команды Трампа подчеркнул, что слова Ланзы по украинской тематике не отражают позицию избранного президента.

Ранее СМИ узнали, как Трамп намерен разделить Россию и Китай.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами