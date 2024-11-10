Экс-главком НАТО рассказал, что Трамп может потребовать от Киева

Следующий американский президент Дональд Трамп может принудить Украину отказаться от части территорий, которые вошли в состав РФ, допустил в интервью CNN экс-главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

По его мнению, политик вынудит Москву и Киев сесть за стол переговоров.

«В конечном счете [за Россией] останутся территории, которые сейчас находятся под [ее] контролем», — сказал Ставридис.

Он добавил, что территориальные уступки откроют Украине дорогу в НАТО. Этот вариант он считает не худшим исходом, и «именно так, вероятно, это (украинский кризис. — «Газета.Ru») закончится». Ставридис полагает, что Трамп будет давить и на страны ЕС, чтобы они увеличили оборонные расходы.

9 ноября старший советник избранного президента США Брайан Ланза заявил, что Украина должна принять предлагаемое Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий. По его словам, если Владимир Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если Крым вернется Киеву, то он покажет, что не готов говорить серьезно. Позднее неназванный представитель переходной команды Трампа подчеркнул, что слова Ланзы по украинской тематике не отражают позицию избранного президента.

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