Дипломат поддержал позицию Путина по трудовым мигрантам

Президент России Владимир Путин не в первый раз формулирует цель миграционной политики, подчеркивая, что она должна строиться в интересах граждан страны. Об этом, комментируя заявление главы государства в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», в беседе с «Газетой.Ru» отметил российский дипломат, бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

Эксперт поддержал позицию президента, призвавшего не устраивать бесконтрольный завоз в страну трудовых мигрантов, а создать условия, при которых приезжие знают русский язык, российские законы, а главное — готовы их соблюдать.

«Это нормальная, естественная и правильная формула, когда в вопросах миграционной политики государство действует в интересах безопасности и благополучия своих граждан. Мы движемся в общемировом русле. Никаких чрезмерных требований к трудовым мигрантам не предъявляется», — сказал Константин Долгов.

Он подчеркнул, что зачастую граждане России сталкиваются с неблагоприятными явлениями в области миграции.

«Приезжие на заработки граждане их других стран не всегда хорошо владеют русским языком. Кроме того, правоохранительные органы фиксируют рост числа правонарушений, совершенных иностранцами. Владение мигрантами русским языком и соблюдение законов РФ будет снижать остроту вопроса и уровень неприятия со стороны россиян. Это важно как для самих мигрантов, так и для жителей нашей страны», — пояснил эксперт.

Он добавил, что во многих странах к приезжим на заработки предъявляются требования по знанию языка и законов.

При этом Константин Долгов отметил, что президент РФ демонстрирует открытость миграционной политики, но ставит задачу направить это явление в правовое русло.

«Президент дал правильную формулу. Важно ее реализовать. Для этого должны быть приняты соответствующие решения со стороны правительства», — заключил эксперт.

Российский президент 7 ноября выступил на пленарном заседании клуба «Валдай», заявив, что мигранты не будут вызывать неприятия в России, если будут знать законы.