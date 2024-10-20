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Во Франции раскрыли, когда Украина может получить разрешение бить вглубь России

Le Monde: вопрос по ударам Украины вглубь России не решится до выборов в США

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John Hamilton/AP

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в пятницу не смогли прийти к единому мнению по вопросу ударов вглубь России. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Вашингтон и Берлин выступают против, стремясь ограничить эскалацию конфликта, в то время как Париж и Лондон открыто относятся к идее ударов вглубь российской территории.

«Вопрос остался нерешенным в пятницу и не будет решен до выборов в США. Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних лишь глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины», — пишет газета.

19 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что обсудит с министрами обороны стран «Большой семерки» разрешение Украине на удары дальнобойным оружием вглубь России. По этому вопросу внутри ЕС договоренностей нет: кто-то поддерживает разрешение для Киева, другие – нет, рассказал Боррель.

Он отметил, что такие решения принимают страны-члены объединения самостоятельно.

Ранее Германия пообещала немедленно усилить ПВО Украины.

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