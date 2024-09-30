Глава дипломатии Евросоюза призвал разрешить бить ВСУ по аэропортам России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он сообщил в своем еженедельном блоге.

«Я также подчеркнул свой призыв: нужно позволить Украине нацелиться на аэропорты и пусковые площадки на территории России с помощью западного оружия», — говорится в сообщении.

Боррель подчеркнул, что Украине следует наносить «удар по лучникам, а не только по стрелам». По словам дипломата, не все в ЕС согласны с этими мерами, но Запад дал обещание поддерживать Украину всем необходимым столько времени, сколько потребуется, включая энергетический фронт.

Среди прочего Боррель напомнил, как в Нью-Йорке в очередной раз обратился к своим коллегам с просьбой ускорить поставки большего количества систем ПВО и перехватчиков для Украины, а также разместить больше заказов на производство оружия.

В свою очередь уходящий в отставку генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на предупреждения России о возрастании риска ядерного конфликта, страны НАТО не должны ограничивать предоставление дополнительной военной помощи Украине.

Ранее Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО.