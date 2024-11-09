В Иране прокомментировали причастность Тегерана к покушениям на Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг обвинения США в том, что Тегеран был связан с покушениями на жизнь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reutres.

Аракчи также призвал к укреплению доверия между двумя государствами.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал заявление в причастности Тегерана к попыткам осуществить покушение на Трампа безосновательным.

8 ноября в пресс-службе министерства юстиции США заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастен к подготовке покушения на Дональда Трампа.

В сообщении говорится, что ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, которого они считают причастным к руководству сетью сообщников с целью ликвидации неугодных иранским властям людей.

Задержанный Шакери признался, что 7 октября 2024 года со стороны КСИР ему было поручено разработать план покушения на избранного президента США.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон покажет документальный сериал о заговоре против Трампа.