Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране прокомментировали причастность Тегерана к покушениям на Трампа

МИД Ирана опроверг обвинения в причастности Тегерана к покушениям на Трампа

close
Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг обвинения США в том, что Тегеран был связан с покушениями на жизнь избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Reutres.

Аракчи также призвал к укреплению доверия между двумя государствами.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал заявление в причастности Тегерана к попыткам осуществить покушение на Трампа безосновательным.

8 ноября в пресс-службе министерства юстиции США заявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастен к подготовке покушения на Дональда Трампа.

В сообщении говорится, что ведомство предъявило обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, которого они считают причастным к руководству сетью сообщников с целью ликвидации неугодных иранским властям людей.

Задержанный Шакери признался, что 7 октября 2024 года со стороны КСИР ему было поручено разработать план покушения на избранного президента США.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон покажет документальный сериал о заговоре против Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами