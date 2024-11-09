В Иране отреагировали на заявления о причастности к покушениям на Трампа

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал заявление в якобы причастности Тегерана к попыткам осуществить покушение на избранного президента США Дональда Трампа безосновательным. Об этом сообщается на сайте иранского ведомства.

8 ноября Минюст США заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана причастен к подготовке покушения на Дональда Трампа.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности Ирана к попыткам ликвидации бывших и действующих чиновников США. По его словам, подобные обвинения выдвигались и в прошлом, однако Тегеран отвергал их и доказывал их ложность.

Багаи подчеркнул, что повторение подобных заявлений на данном этапе является злонамеренным заговором, организованным «сионистскими и антииранскими кругами», направленным на дальнейшее усложнение отношений между США и Ираном.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам и обидчикам.