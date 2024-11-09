СМИ узнали о планах Байдена выполнить пункты президентской программы до инаугурации Трампа

Главной задачей президента США Джо Байдена до вступления в эту должность Дональда Трампа станет «закрепление своего наследия». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

В публикации отмечается, что Байден хочет успеть выделить средства на проекты, связанные со снижением инфляции, законом об инфраструктуре и другими пунктами его программы. Действующий президент также планирует заключить соглашение с компаниями Intel и Samsung в рамках принятого закона «о чипах и науке».

Также Байден планирует направить $2 млрд американским компаниям, которые поставляют оружие и оборудование Украине.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

8 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа.