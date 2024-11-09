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Порошенко рассказал о главной ошибке Украины за время конфликта

Порошенко: отсутствие фортификаций стало главной ошибкой Украины в конфликте

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Kyodo/Reuters

Отсутствие фортификационных сооружений стало главной ошибкой Украины за время конфликта с Россией. Такое мнение выразил экс-президент страны Петр Порошенко, сообщает РБК.

Порошенко напомнил, что еще в начале конфликта западные страны предупреждали Украину о необходимости строить укрепления, однако этого так и не было сделано.

«За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы. Когда в 2023 году мы предложили подставить государству плечо и строить линии обороны, нам отказали», — заявил Порошенко.

При этом экс-президент отметил, что Россия, в отличие от Украины, фортификацией занималась. В частности, он напомнил о «линии Суровикина», преодолеть которую Вооруженные силы Украины так и не смогли во время летнего наступления 2023 года.

Порошенко выразил недовольство тем, что в окрестностях Киева сейчас «можно увидеть множество экскаваторов, работающих на частных проектах, например, на стройке коттеджей».

«Всего этого не будет, если сейчас эта техника не будет работать на фронте», — указал он.

28 октября сообщалось, что украинские власти заканчивают строительство линий обороны в Запорожье. При этом российский губернатор региона Евгений Балицкий усомнился в реальности их возведения и заявил, что за год линия обороны ВСУ на Запорожье выросла лишь на один ряд.

Ранее в Мирнограде обнаружили свалку из «зубов дракона».

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