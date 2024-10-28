Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Запорожья усомнился в реальности строительства укреплений Украиной

Балицкий: за год линия обороны ВСУ на Запорожье выросла лишь на один ряд

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины в контролируемой Киевом части Запорожья за год выросли лишь на один ряд противотанковых надолбов. Об этом заявил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий назвал заявления украинской стороны о скорой готовности трех линий фортификационных сооружений «пустыми словами для легковерных» и заявил, что «все их укрепления и обороны — это классика отмыва и освоения денег».

«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги», — сказал Балицкий.

Перед этим 28 октября глава украинской областной военной администрации Запорожья Иван Федоров рассказал, что на подконтрольной украинским властям территории в Запорожской области заканчивается строительство второй и третьей линии обороны, причем вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели».

Ранее сообщалось, что украинские власти опасаются наступления России на город Запорожье, который сейчас контролируется Киевом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами