Оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины в контролируемой Киевом части Запорожья за год выросли лишь на один ряд противотанковых надолбов. Об этом заявил ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий назвал заявления украинской стороны о скорой готовности трех линий фортификационных сооружений «пустыми словами для легковерных» и заявил, что «все их укрепления и обороны — это классика отмыва и освоения денег».

«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги», — сказал Балицкий.

Перед этим 28 октября глава украинской областной военной администрации Запорожья Иван Федоров рассказал, что на подконтрольной украинским властям территории в Запорожской области заканчивается строительство второй и третьей линии обороны, причем вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели».

Ранее сообщалось, что украинские власти опасаются наступления России на город Запорожье, который сейчас контролируется Киевом.