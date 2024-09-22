Свалку из используемых при строительстве фортификаций «зубов дракона» обнаружили в Мирнограде в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В прифронтовом городе Мирнограде (Димитрове) обнаружили свалку из «зубов дракона» — пирамид, которые обычно используются для строительства фортификаций. Судя по всему, «зубы» оказались просто выброшенными», — говорится в Telegram-канале.

Мирноград находится в Красноармейском районе в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявляли о принудительной эвакуации из ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, в том числе из Мирнограда.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тыс. километров.

В начале августа национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове. По данным бюро, Харьковская областная администрация заключила договоры с фиктивными фирмами на поставку материалов для строительства фортификационных сооружений. Сумма этой сделки составила 300 млн гривен (свыше $7 млн).

Ранее Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией.