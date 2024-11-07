Украину ждут «неприятные новости» после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку Киев больше не сможет рассчитывать на помощь в прежнем объеме. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Закономерно, что Украину ждут неприятные новости. Предыдущего объема помощи киевскому режиму уже не будет. Поддерживать вечно просящего Зеленского и его ненасытную клику уже никто не станет. Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто», — указал Белик.

Парламентарий отметил, что в силах республиканца помочь Западу сохранить лицо, отдав Украине роль Золушки, которая «вроде член семьи, но на бал ее не берут». В таком случае Киев получит статус почти что члена западного альянса, который «вечно ждет за дверью», в то время как Россия получит «демилитаризованного соседа и буферную зону». Однако «визиты дружбы» политиков Запада на Украину останутся регулярными, подчеркнул Белик.

До этого газета The Hill писала, что ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как «республиканская администрация будет вести войну Украины против России».

Ранее глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа.