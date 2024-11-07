Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа

Депутат Белик: Украину ждут неприятные новости после победы Трампа на выборах

close
Shannon Stapleton/Reuters

Украину ждут «неприятные новости» после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, поскольку Киев больше не сможет рассчитывать на помощь в прежнем объеме. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Закономерно, что Украину ждут неприятные новости. Предыдущего объема помощи киевскому режиму уже не будет. Поддерживать вечно просящего Зеленского и его ненасытную клику уже никто не станет. Хотя, при всей смелости и независимости Трампа, остаться абсолютно свободным от военно-промышленного лобби тоже непросто», — указал Белик.

Парламентарий отметил, что в силах республиканца помочь Западу сохранить лицо, отдав Украине роль Золушки, которая «вроде член семьи, но на бал ее не берут». В таком случае Киев получит статус почти что члена западного альянса, который «вечно ждет за дверью», в то время как Россия получит «демилитаризованного соседа и буферную зону». Однако «визиты дружбы» политиков Запада на Украину останутся регулярными, подчеркнул Белик.

До этого газета The Hill писала, что ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как «республиканская администрация будет вести войну Украины против России».

Ранее глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами