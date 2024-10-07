Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за время работы в должности Европейский союз (ЕС) предпринял ряд важных шагов, чтобы стать «геополитическим игроком, а не только коммерческим». В интервью газете 20 minutos он назвал одним из главных своих достижений 14 пакетов санкций против России.

Он заявил, что Евросоюз утвердил 14 пакетов антироссийских санкций, «чтобы наказать военную машину Путина», а также предоставил военную помощь стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта.

Кроме этого, ЕС одобрил возможность быстрого развертывания 5 тысяч военных под европейским командованием, создав потенциал для вмешательства в различные кризисные ситуации, отметил Боррель.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны ввели в отношении России свыше 21 тыс. санкций. Лавров обратил внимание, что экстерриториальное применение санкций свидетельствует о рейдерском подходе, который бьет по беднейшим странам, оставляя их без продовольствия, энергоресурсов и удобрений.

Ранее Боррель отвел Украине 15 дней в конфликте с Россией без поддержки Запада.