В МИД назвали число введенных против РФ санкций

Западные страны ввели в отношении России свыше 21 тыс. санкций. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав МИД Группы двадцати, передает ТАСС.

«За последние 10 лет против только России <…> введено свыше 21 тыс. незаконных ограничений», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что экстерриториальное применение санкций свидетельствует о рейдерском подходе, который бьет по беднейшим странам, оставляя их без продовольствия, энергоресурсов и удобрений.

23 сентября стало известно, что Евросоюз увеличил импорт российского железа вопреки санкциям.

Накануне «Большая семерка» пообещала продолжить санкционное давление на Россию. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.