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Глава МИД Венгрии рассказал, почему бессмысленно ужесточать санкции против РФ

Сийярто: нет смысла ужесточать санкции против РФ и Белоруссии — они не работают

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Lev Radin/Global Look Press

Санкции, введенные странами Евросоюза против России и Белоруссии, не работают, поэтому бессмысленно их ужесточать. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Надо фактически оценивать последствия [от санкций]. Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике России», — сказал он на полях Минской конференции по евразийской безопасности.

По словам Сийярто, европейские политики считают, что даже если санкции не работают, то их все равно нужно ужесточать. Венгрия не согласна с этой точкой зрения, поэтому не поддерживает проводимую Евросоюзом санкционную политику, отметил министр. По его мнению, если санкции не действуют, то их нужно отменять, а не усиливать.

21 октября издание Politico писало, что страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа. Издание подчеркивает, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что вся Европа торгует с Россией, но Венгрия это не скрывает.

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