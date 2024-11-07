В США заявили, что ВСУ могут развалиться еще до инаугурации Трампа

ВСУ могут «буквально развалиться» еще до инаугурации в январе победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе», — подчеркнул он.

Как отметил Дэвис, действия политических элит к Киеве привели лишь к дальнейшим потерям Украины в личном составе ВСУ. Кроме того, Украина рискует столкнуться с еще большими потерями в ходе конфликта, отметил аналитик.

До этого агентство Bloomberg писало, что боеприпасы для американского вооружения, отправленного в зону украинского конфликта, иссякнут за считанные месяцы в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Киева.

Журналисты не исключили, что избранный американский президент Дональд Трамп может прекратить военную помощь Украине после официального вступления в должность.

Ранее Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине.