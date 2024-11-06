Стояногло признал поражение на выборах президента

Кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло официально признал поражение действующему президенту Майе Санду на прошедших выборах. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. <…> Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — говорится в посте.

Стояногло добавил, что его политическая работа только начинается, пообещав продолжать борьбу. Он призвал к более широкой консолидации граждан для создания современной и справедливой Молдовы.

«Мы убедились, насколько слаба и искусственна эта победа власти - власти, которая не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно. Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой», — добавил политик.

Кроме того, Стояногло подчеркнул, что президентская кампания выявила предвзятость и захват ключевых государственных институтов, включая средства массовой информации и гражданское общество. По его словам, произошедшие события ясно продемонстрировали, что эти структуры не только отказались исполнять свои роли защитников общественных интересов и прав человека, но и готовы манипулировать общественным мнением, сеять панику и оказывать давление в интересах действующего режима.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Госдуме назвали итоги выборов в Молдавии госпереворотом.