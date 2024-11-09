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В МИД РФ заявили, что Запад направляет деньги Киеву в ущерб помощи Африке

Захарова: Запад направляет деньги Киеву в ущерб помощи Африке

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад направляет деньги киевскому режиму в ущерб помощи странам Африки. Ее слова приводит ТАСС.

«Сегодня целый ряд действительно нуждающихся стран Африки не получают необходимую финансовую поддержку по линии, например, МВФ, Всемирного банка», — отметила она.

По ее словам, это происходит потому что страны Запада основные ресурсы «перенаправляют на поддержку киевского режима».

Захарова до этого сообщила, что расширение БРИКС стало для западных стран «настоящим шоком». Она отметила, что расширение организации стало красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет. Кроме того, РФ следит за активностью государств, которые заявляют о планах вступить в межгосударственное объединение, резюмировала она. Сейчас в состав БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

Ранее Захарова указала на прозрение Мали и Нигера о «сущности» Украины.

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