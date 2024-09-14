В МИД России назвали расширение БРИКС холодным душем для Запада

Расширение БРИКС стало для западных стран «настоящим шоком». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Медиасаммите БРИКС в Москве, передает РИА Новости.
«Расширение БРИКС, надо сказать, стало для Запада настоящим шоком, холодным душем и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет», — подчеркнула Захарова.
Кроме того, РФ следит за активностью государств, которые заявляют о планах вступить в межгосударственное объединение, резюмировала она.
Сейчас в состав БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.
В начале сентября агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, чтобы усилить свое влияние на международной арене и наладить связи с другими странами, помимо традиционных западных партнеров.
До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что страна может присоединиться к БРИКС.
Саммит объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По мнению Марии Захаровой, он станет сенсацией мирового уровня.
Ранее стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС.