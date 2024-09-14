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В МИД России назвали расширение БРИКС холодным душем для Запада

Захарова: расширение БРИКС стало для Запада шоком

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Максим Богодвид/РИА Новости

Расширение БРИКС стало для западных стран «настоящим шоком». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Медиасаммите БРИКС в Москве, передает РИА Новости.

«Расширение БРИКС, надо сказать, стало для Запада настоящим шоком, холодным душем и красноречивым подтверждением того, что возвращения к однополярному миру не будет», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, РФ следит за активностью государств, которые заявляют о планах вступить в межгосударственное объединение, резюмировала она.

Сейчас в состав БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В начале сентября агентство Bloomberg сообщало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, чтобы усилить свое влияние на международной арене и наладить связи с другими странами, помимо традиционных западных партнеров.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что страна может присоединиться к БРИКС.

Саммит объединения пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По мнению Марии Захаровой, он станет сенсацией мирового уровня.

Ранее стало известно, кто стал ключевым партнером России в БРИКС.

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