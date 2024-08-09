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Захарова указала на прозрение Мали и Нигера о «сущности» Украины

Захарова: страны Африки начинают понимать террористическую сущность Киева

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Африки начали осознавать террористическую сущность украинского правительства, о чем свидетельствует решение Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что после разрыва дипотношений Киев продолжает наращивать свою террористическую активность. По словам представителя МИД, об этом говорят продолжающиеся удары по российской территории и мирным жителям. В связи с этим Россия планирует и дальше поднимать в ООН и на других площадках тему решений правительства Украины, подчеркнула Захарова.

7 августа Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали.

На этом фоне правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной. Позже аналогичное решение приняло руководство Нигера.

Министерство иностранных дел Украины назвало «обидным» решение властей африканских стран. В ведомстве заявили об отсутствии доказательств связей Киева с вооруженными группировками в Африке.

Ранее в Мали связали поддержку Украины боевиков в стране с помощью Запада.

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