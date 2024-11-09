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Стало известно, кто «выиграет» от победы Трампа на выборах президента США

Bloomberg: Путин выиграет, а Зеленский проиграет от избрания Трампа президентом

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SMG/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп делит мировых лидеров на победителей и проигравших. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что первый президентский срок Трампа показал, что он ранжировал мировых лидеров, исходя из их сильных и слабых сторон. От личного мнения избранного главы Белого дома зависит, кто получит преимущество от лидерства американского политика, а кто будет испытывать трудности в отношениях с США.

Издание подчеркивает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет одним из тех, кто выиграет от президентства Трампа. Также в этот список попадет президент России Владимир Путин. Трамп во время президентства может поставить под сомнение единство Североатлантического альянса и необходимость в предоставлении помощи Украине, добавляет издание.

Bloomberg отмечает, что в список «проигравших» попадет президент Украины Владимир Зеленский. США могут начать оказывать давление, чтобы заставить его отказаться от территорий в обмен на мирное соглашение.

Также напряженность у американской стороны сохранится с Ираном и Китаем, уверены журналисты.

9 ноября сообщалось, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары.

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев, чтобы успокоить Украину после победы Трампа.

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